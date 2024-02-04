Российские военные из Чечни сделают всё, чтобы отыскать и наказать тех террористов, кто ударил по мирным гражданам Лисичанска.
Об этом сообщил президент Чеченской Республики Чечни Рамзан Кадыров.
"Мы со своей стороны в составе Вооруженных сил РФ будем делать всё возможное, чтобы содействовать скорейшему наказанию всех, кто виновен в этом ужасном преступлении", — отметил лидер Чечни.
От лица всех жителей ЧР и от себя лично он выразил соболезнования главе Луганской Народной Республики Леониду Пасечнику, а также родственникам и близким погибших.
Напомним, жертвами удара ВСУ стали 28 человек, десятерых пострадавших удалось спасти.
При осмотре бачка унитаза в вашем туалете, вероятно, вы заметите на его стенках отложения известковых осадков, образовавшихся от застывшей соли кальция. Эти отложения возникают из-за наличия жесткой воды.