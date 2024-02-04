Рамзан Кадыров обещает наказать всех причастных к удару по Лисичанску

Рамзан Кадыров пообещал наказать тех, кто виновен в ударе по Лисичанску

Российские военные из Чечни сделают всё, чтобы отыскать и наказать тех террористов, кто ударил по мирным гражданам Лисичанска.

Фото: https://t.me/RKadyrov_95

Об этом сообщил президент Чеченской Республики Чечни Рамзан Кадыров.

"Мы со своей стороны в составе Вооруженных сил РФ будем делать всё возможное, чтобы содействовать скорейшему наказанию всех, кто виновен в этом ужасном преступлении", — отметил лидер Чечни.

От лица всех жителей ЧР и от себя лично он выразил соболезнования главе Луганской Народной Республики Леониду Пасечнику, а также родственникам и близким погибших.

Напомним, жертвами удара ВСУ стали 28 человек, десятерых пострадавших удалось спасти.