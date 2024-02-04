ВС РФ подогнали под Купянск 500 танков для решающего рывка в Харьковской области

Forbes: ВС РФ подогнали на Купянский фронт 500 танков для решающего рывка

Российские Вооруженные силы пригнали на Купянский фронт 500 танков, чтобы начать решающее наступление в Харьковской области.

Фото: redstar.ru

Об этом сообщает издание Forbes.

"Россия планирует захватить всю Донецкую и Луганскую области и часть Харьковской области вплоть до реки Оскол к марту 2024 года", — подтвердили в Генштабе ВСУ.

Под Купянском российская армия сосредоточила серьёзные силы, отмечает журнал. Издание приводит даже цифры — 40 000 бойцов ВС РФ, свыше 600 боевых машин пехоты, сотни гаубиц и полтысячи танков.

По словам обозревателя издания Дэвида Экса, Вооруженные силы Украины здесь имеют 20 тысяч боевиков, которых поддерживает на севере 3-я танковая бригада, а на юге 4-я танковая бригада ВСУ.