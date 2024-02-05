В России усовершенствуют перспективный истребитель Су-75 Checkmate

Ростех решил переделать однодвигательный истребитель Су-75 Checkmate

Государственная корпорация "Ростех" решила внести ряд технических изменений в конструкцию перспективного Су-75 Checkmate.

Фото: Фото предоставлено пресс-службой МАКС-2021

В госкомпании заявили, что изменения однодвигательного истребителя должны оптимизировать цену самолёта. Специалисты "Ростеха" не уточнили, что именно поменяли в Checkmate, однако отметили, что благодаря модульной архитектуре машины, "рестайлинг" не потребовал больших усилий и не занял много времени.

Ранее сообщалось, что Су-75 будет выпускаться в трёх вариантах: одно- и двухместном пилотируемом и беспилотном вариантах. Это первая российская боевая машина, в основу проектирования которой положено компьютерное моделирование, до минимума сократившее натурные испытания, пишет "Царьград".

Checkmate оснащён мотором АЛ-41Ф1, тем же двигателем, который используется на Су-35С. Двигатель имеет максимальную тягу 14 500 фунтов, что обеспечивает Checkmate максимальную скорость около 2000 км в час. Дальность полёта самолета составляет более 2500 км.

Checkmate оснащён различным вооружением, включая ракеты "воздух-воздух", ракеты "воздух-земля" и бомбы. Он также имеет встроенную пушку калибра 30 мм.

Самолёт спроектирован так, чтобы быть очень маневренным и иметь угол атаки более 60 градусов. Он также очень малозаметен и имеет радиолокационную сигнатуру всего 0,1 кв. метров.