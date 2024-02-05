На Купянском фронте продолжаются бои у посёлка Синьковка юго-западнее Купянска.
Об этом сообщил полковник в отставке Геннадий Алёхин.
Враг пытается перебросить резервы на левый берег, и усиленно готовит правобережье Купянска к обороне.
"Стала поступать информация, что в строительстве украинских оборонительных сооружений активное участие принимают иностранные специалисты — прежде всего, немцы. Среди них также замечены не только инструкторы, но и наёмники из Германии", — отметил эксперт.
По его словам, враг усилил огневую активность на белгородском приграничье. Армия Украины пытается обстреливать сёла в Шебекинском, Грайворонском, Белгородском и Краснояружском районах.
Замиокулькас (лат. Zamioculcas zamiifolia) - это растение семейства ароидных, которое произрастает в тропических и субтропических регионах Африки. Оно также известно под названием "долларовое дерево" или "замифолия". Замиокулькас - это красивое и неприхотливое растение, которое становится все более популярным среди цветоводов благодаря своей устойчивости и привлекательному внешнему виду.