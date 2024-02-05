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Наёмники из Германии усиленно готовят правый берег Купянска к обороне

Полковник Алёхин: ВСУ усиленно готовят правый берег Купянска к обороне

Силовые структуры

На Купянском фронте продолжаются бои у посёлка Синьковка юго-западнее Купянска.

Полковник Алёхин: ВСУ усиленно готовят правый берег Купянска к обороне
Фото: https://photobuildings.com/photo/91081/

Об этом сообщил полковник в отставке Геннадий Алёхин.

Враг пытается перебросить резервы на левый берег, и усиленно готовит правобережье Купянска к обороне.

"Стала поступать информация, что в строительстве украинских оборонительных сооружений активное участие принимают иностранные специалисты — прежде всего, немцы. Среди них также замечены не только инструкторы, но и наёмники из Германии", — отметил эксперт.

По его словам, враг усилил огневую активность на белгородском приграничье. Армия Украины пытается обстреливать сёла в Шебекинском, Грайворонском, Белгородском и Краснояружском районах.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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