Наёмники из Германии усиленно готовят правый берег Купянска к обороне

Полковник Алёхин: ВСУ усиленно готовят правый берег Купянска к обороне

На Купянском фронте продолжаются бои у посёлка Синьковка юго-западнее Купянска.

Фото: https://photobuildings.com/photo/91081/

Об этом сообщил полковник в отставке Геннадий Алёхин.

Враг пытается перебросить резервы на левый берег, и усиленно готовит правобережье Купянска к обороне.

"Стала поступать информация, что в строительстве украинских оборонительных сооружений активное участие принимают иностранные специалисты — прежде всего, немцы. Среди них также замечены не только инструкторы, но и наёмники из Германии", — отметил эксперт.

По его словам, враг усилил огневую активность на белгородском приграничье. Армия Украины пытается обстреливать сёла в Шебекинском, Грайворонском, Белгородском и Краснояружском районах.