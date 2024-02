Киев сознательно тянет с отставкой Залужного, ждёт окружения Авдеевки

Офис президента Украины сознательно тянет с отставкой главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на фоне критической ситуации в Авдеевке.

