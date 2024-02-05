Офис президента Украины сознательно тянет с отставкой главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на фоне критической ситуации в Авдеевке.
Об этом сообщает Telegram-канал "Резидент", ссылаясь на свои источники в ОПУ.
"На Банковой хотят повесить на Главкома окружение города и снять негатив с Владимира Зеленского, что президент вынужден реагировать на ситуацию на фронте", — отмечает портал.
Также источник рассказал, что офис Зеленского собирается зачистить всё военное руководство армии Украины, которое ориентировалось на нынешнего главкома. Останутся на работе лишь преданные президенту генералы.
Замиокулькас (лат. Zamioculcas zamiifolia) - это растение семейства ароидных, которое произрастает в тропических и субтропических регионах Африки. Оно также известно под названием "долларовое дерево" или "замифолия". Замиокулькас - это красивое и неприхотливое растение, которое становится все более популярным среди цветоводов благодаря своей устойчивости и привлекательному внешнему виду.