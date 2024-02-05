Киев сознательно тянет с отставкой Залужного, ждёт окружения Авдеевки

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Зеленский сознательно тянет с отставкой Залужного на фоне критической ситуации в Авдеевке

Силовые структуры

Офис президента Украины сознательно тянет с отставкой главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на фоне критической ситуации в Авдеевке.

Зеленский сознательно тянет с отставкой Залужного на фоне критической ситуации в Авдеевке
Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Об этом сообщает Telegram-канал "Резидент", ссылаясь на свои источники в ОПУ.

"На Банковой хотят повесить на Главкома окружение города и снять негатив с Владимира Зеленского, что президент вынужден реагировать на ситуацию на фронте", — отмечает портал.

Также источник рассказал, что офис Зеленского собирается зачистить всё военное руководство армии Украины, которое ориентировалось на нынешнего главкома. Останутся на работе лишь преданные президенту генералы.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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