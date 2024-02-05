Киев сознательно тянет с отставкой Залужного, ждёт окружения Авдеевки

Зеленский сознательно тянет с отставкой Залужного на фоне критической ситуации в Авдеевке

Офис президента Украины сознательно тянет с отставкой главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на фоне критической ситуации в Авдеевке.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Об этом сообщает Telegram-канал "Резидент", ссылаясь на свои источники в ОПУ.

"На Банковой хотят повесить на Главкома окружение города и снять негатив с Владимира Зеленского, что президент вынужден реагировать на ситуацию на фронте", — отмечает портал.

Также источник рассказал, что офис Зеленского собирается зачистить всё военное руководство армии Украины, которое ориентировалось на нынешнего главкома. Останутся на работе лишь преданные президенту генералы.