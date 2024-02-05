На Купянском направлении ВС РФ сосредоточили около 40 тысяч человек личного состава.
Также речь идёт о 500 танков, 650 БМП, 430 артиллерийских системах и более 150 РСЗО.
Численность группировки на Купянском и Лиманском направлениях доходит до 57 тысяч человек.
"РФ планирует к марту 2024 года занять всю Донецкую и Луганскую области и часть Харьковской области до реки Оскол", — сообщает украинский Center for Defense Strategies.
Ранее сообщалось о том, что офис президента Украины сознательно тянет с отставкой главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на фоне критической ситуации в Авдеевке. На Банковой хотят повесить на Главкома окружение города и снять негатив с Владимира Зеленского, что президент вынужден реагировать на ситуацию на фронте.
Замиокулькас (лат. Zamioculcas zamiifolia) - это растение семейства ароидных, которое произрастает в тропических и субтропических регионах Африки. Оно также известно под названием "долларовое дерево" или "замифолия". Замиокулькас - это красивое и неприхотливое растение, которое становится все более популярным среди цветоводов благодаря своей устойчивости и привлекательному внешнему виду.