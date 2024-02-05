Украинская армия начала испытывать дефицит боевиков, и командованию приходится перекидывать "на передок" резервы с тыла.
Об этом сообщает The New York Times.
У ВСУ сейчас недостаточно людей и техники, чтобы наступать. Поэтому основная задача сегодня — удержать позиции, которые на данный момент имеет Киев.
Националистам не хватает боеприпасов и они не могут позволить себе стрелять по 1-2 наступающим русским бойцам, поэтому армия РФ адаптировалась и перемещается небольшими группами.
Под Авдеевкой ВС РФ пробираются под улицами города по туннелям и наводят на украинские позиции дроны со взрывчаткой, пишет издание. Также автор отметил, что россияне по-прежнему доминируют в небе, и сейчас воздушные бомбардировки возобновлены.
Задача России на данный момент — получить преимущество в тот момент, когда военная поддержка Киева прекратилась, подытожил портал.
Замиокулькас (лат. Zamioculcas zamiifolia) - это растение семейства ароидных, которое произрастает в тропических и субтропических регионах Африки. Оно также известно под названием "долларовое дерево" или "замифолия". Замиокулькас - это красивое и неприхотливое растение, которое становится все более популярным среди цветоводов благодаря своей устойчивости и привлекательному внешнему виду.