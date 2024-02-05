The New York Times: ВСУ начали испытывать жёсткий дефицит личного состава

ВСУ стали испытывать дефицит личного состава и им приходится перекидывать на передовую тыловые резервы

0:57 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинская армия начала испытывать дефицит боевиков, и командованию приходится перекидывать "на передок" резервы с тыла.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Евгений Кель is licensed under Attribution 4.0 Licence

Об этом сообщает The New York Times.

У ВСУ сейчас недостаточно людей и техники, чтобы наступать. Поэтому основная задача сегодня — удержать позиции, которые на данный момент имеет Киев.

Националистам не хватает боеприпасов и они не могут позволить себе стрелять по 1-2 наступающим русским бойцам, поэтому армия РФ адаптировалась и перемещается небольшими группами.

Под Авдеевкой ВС РФ пробираются под улицами города по туннелям и наводят на украинские позиции дроны со взрывчаткой, пишет издание. Также автор отметил, что россияне по-прежнему доминируют в небе, и сейчас воздушные бомбардировки возобновлены.

Задача России на данный момент — получить преимущество в тот момент, когда военная поддержка Киева прекратилась, подытожил портал.