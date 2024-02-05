Главком Валерий Залужный согласился уехать послом в Великобританию.

Главком ВСУ Залужный после отставки с поста согласился уехать послом в Британию.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный после отставки с поста согласился уехать послом в Британию.

Фото: https://cdn.iha.com.tr/

Об этом сообщает народный депутат Верховной рады Украины Евгений Шевченко.

По его словам, главкома ВСУ могут отправить в отставку уже в ближайшие дни.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский вместе с Залужным намерен уволить и начальника Генштаба Сергея Шапталу и многих других.