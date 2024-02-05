Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный после отставки с поста согласился уехать послом в Британию.
Об этом сообщает народный депутат Верховной рады Украины Евгений Шевченко.
По его словам, главкома ВСУ могут отправить в отставку уже в ближайшие дни.
Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский вместе с Залужным намерен уволить и начальника Генштаба Сергея Шапталу и многих других.
"Из Генштаба еще уйдет Шаптала. Все остальные — неопределенно", — пишут киевские СМИ.
Замиокулькас (лат. Zamioculcas zamiifolia) - это растение семейства ароидных, которое произрастает в тропических и субтропических регионах Африки. Оно также известно под названием "долларовое дерево" или "замифолия". Замиокулькас - это красивое и неприхотливое растение, которое становится все более популярным среди цветоводов благодаря своей устойчивости и привлекательному внешнему виду.