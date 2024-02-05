О необычной истории в Херсонской области рассказал губернатор региона Владимир Сальдо.
В своём Тelegram-канале он выложил интервью с польским наёмником, которого бросили ВСУ. После этого он перешёл служить в армию России.
"Я принял решение бороться с нацистами на стороне России", — рассказывает одетый в форму ВС РФ боец.
По его словам, правительство Польши делает вид, что не помнит, сколько зла украинские националисты причинили полякам. Одна из традиций армии РФ — гуманное обращение с пленными. Поэтому он сейчас жив и счастлив.
"Нужно было показать его без маски; он должен назвать имя-фамилию, в какой части ВСУ служил, передать привет бывшим сослуживцам, рассказать, где и когда попал в плен. Тогда его пример был бы в тысячу раз убедительнее", — цитирует "Царьград" своего обозревателя Влада Шлепченко.
У Российской Федерации большой потенциал по привлечению на свою сторону всех граждан Европы и США традиционных взглядов, — тех, кого тошнит от "радужной" пропаганды, разрушения семьи и прочего сатанизма, подытожил аналитик.
Замиокулькас (лат. Zamioculcas zamiifolia) - это растение семейства ароидных, которое произрастает в тропических и субтропических регионах Африки. Оно также известно под названием "долларовое дерево" или "замифолия". Замиокулькас - это красивое и неприхотливое растение, которое становится все более популярным среди цветоводов благодаря своей устойчивости и привлекательному внешнему виду.