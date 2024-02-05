Польский наёмник перешёл на сторону России: из плена иду уничтожать нацизм

Наёмник из Польши перешёл на сторону армии России: из плена на службу

О необычной истории в Херсонской области рассказал губернатор региона Владимир Сальдо.

Фото: Минобороны РФ

В своём Тelegram-канале он выложил интервью с польским наёмником, которого бросили ВСУ. После этого он перешёл служить в армию России.

"Я принял решение бороться с нацистами на стороне России", — рассказывает одетый в форму ВС РФ боец.

По его словам, правительство Польши делает вид, что не помнит, сколько зла украинские националисты причинили полякам. Одна из традиций армии РФ — гуманное обращение с пленными. Поэтому он сейчас жив и счастлив.

"Нужно было показать его без маски; он должен назвать имя-фамилию, в какой части ВСУ служил, передать привет бывшим сослуживцам, рассказать, где и когда попал в плен. Тогда его пример был бы в тысячу раз убедительнее", — цитирует "Царьград" своего обозревателя Влада Шлепченко.

У Российской Федерации большой потенциал по привлечению на свою сторону всех граждан Европы и США традиционных взглядов, — тех, кого тошнит от "радужной" пропаганды, разрушения семьи и прочего сатанизма, подытожил аналитик.