Армия РФ уничтожает поголовье "ветеранов АТО" и остатки кадровых ВСУ

Борис Рожин: ВС РФ перемалывают "ветеранов АТО" и остатки кадровых бригад ВСУ

1:04 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Основные потери ВСУ несут не в тылу, а, естесственно, на линии боевых действий.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Светлана Джаббарова (Svetlana Dzhabbarova) is licensed under Attribution 4.0

Потери несут и мобилизованные, и "ветераны АТО", военные, которые находятся в ВСУ с 2022 года. Об этом сообщил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

Киев пытается проводить ротацию, часть бригад с Запорожского фронта переброшена под Авдеевку. Именно поэтому на Запорожье враг свернул активность — там просто некому наступать.

"Самое главное, что потери несут не только свежемобилизованные. Потери несут ещё ветераны АТО и те, кто воюет с 2022 года. Сокращение этого поголовья тоже снижает средний уровень ВСУ", — в интервью изданию "Украина.ру" рассказал Рожин.

По его словам, чем больше там будет насильно мобилизованных, тем хуже будет моральное состояние ВСУ. Основная цель ВС РФ — перемолоть отстатки кадровых украинских бригад. Это нанесет серьёзный ущерб ВСУ, подытожил эксперт.