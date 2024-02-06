Основные потери ВСУ несут не в тылу, а, естесственно, на линии боевых действий.
Потери несут и мобилизованные, и "ветераны АТО", военные, которые находятся в ВСУ с 2022 года. Об этом сообщил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.
Киев пытается проводить ротацию, часть бригад с Запорожского фронта переброшена под Авдеевку. Именно поэтому на Запорожье враг свернул активность — там просто некому наступать.
"Самое главное, что потери несут не только свежемобилизованные. Потери несут ещё ветераны АТО и те, кто воюет с 2022 года. Сокращение этого поголовья тоже снижает средний уровень ВСУ", — в интервью изданию "Украина.ру" рассказал Рожин.
По его словам, чем больше там будет насильно мобилизованных, тем хуже будет моральное состояние ВСУ. Основная цель ВС РФ — перемолоть отстатки кадровых украинских бригад. Это нанесет серьёзный ущерб ВСУ, подытожил эксперт.
Нынешняя "золотая лихорадка" во многом обусловлена действиями России, которая ранее относилась к накоплению золота достаточно спокойно, отмечает Baijiahao.