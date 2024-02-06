Горит техника НАТО: появилось первое видео городских боёв в Авдеевке

Появилось первое видео городских боёв в Авдеевке: подбитая техника США

Уже сообщалось, что российская армия вошла в Авдеевку, там сейчас проходят уличные бои.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Евгений Кель is licensed under Attribution 4.0 Licence

Издание "Украина.ру" предоставляет видео, где на южном плацдарме российских войск показана одна из окраинных улиц, находящихся за ресторанным комплексом "Царская охота".

Боевики из 47-й бригады армии Украины на американском БМП "Брэдли" пытались наскоком выбить штурмовиков РФ из застройки, однако техника из США сходу налетела на мину.

Два националисты бежали, как минимум один сгорел в подбитой машине.

Военкор издания Фёдор Громов отмечает, что таких сюрпризов у армии России приготовлено в Авдеевке бандеровцем немало.