Горит техника НАТО: появилось первое видео городских боёв в Авдеевке

Уже сообщалось, что российская армия вошла в Авдеевку, там сейчас проходят уличные бои.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Евгений Кель is licensed under Attribution 4.0 Licence