Уже сообщалось, что российская армия вошла в Авдеевку, там сейчас проходят уличные бои.
Издание "Украина.ру" предоставляет видео, где на южном плацдарме российских войск показана одна из окраинных улиц, находящихся за ресторанным комплексом "Царская охота".
Боевики из 47-й бригады армии Украины на американском БМП "Брэдли" пытались наскоком выбить штурмовиков РФ из застройки, однако техника из США сходу налетела на мину.
Два националисты бежали, как минимум один сгорел в подбитой машине.
Военкор издания Фёдор Громов отмечает, что таких сюрпризов у армии России приготовлено в Авдеевке бандеровцем немало.
Нынешняя "золотая лихорадка" во многом обусловлена действиями России, которая ранее относилась к накоплению золота достаточно спокойно, отмечает Baijiahao.