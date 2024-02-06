Российские Вооружённые силы уничтожают остатки боевиков армии Украины в руинах под Донецком.
Операторы беспилотных аппаратов охотятся на недобитых националистов под Марьинкой, сообщает RT. Последний этап её освобождения подразумевает окончательную зачистку города от затаившихся в развалинах бандеровцев.
Миномётчики 5-й бригады 1-го Донецкого армейского корпуса поддерживают российских пехотинцев, которые берут штурмом последние опорники ВСУ на окраине Марьинки.
В начале декабря сообщалось, что бойцы РФ подняли флаг над освобождённой Марьинкой, завершая разгром ВСУ.
Нынешняя "золотая лихорадка" во многом обусловлена действиями России, которая ранее относилась к накоплению золота достаточно спокойно, отмечает Baijiahao.