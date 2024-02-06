В Марьинке российские подразделения уничтожают остатки боевиков ВСУ

Штурм Марьинки: российские бойцы уничтожают остатки позиций ВСУ в руинах под Донецком

Российские Вооружённые силы уничтожают остатки боевиков армии Украины в руинах под Донецком.

Фото: t.me/RVvoenkor

Операторы беспилотных аппаратов охотятся на недобитых националистов под Марьинкой, сообщает RT. Последний этап её освобождения подразумевает окончательную зачистку города от затаившихся в развалинах бандеровцев.

Миномётчики 5-й бригады 1-го Донецкого армейского корпуса поддерживают российских пехотинцев, которые берут штурмом последние опорники ВСУ на окраине Марьинки.

В начале декабря сообщалось, что бойцы РФ подняли флаг над освобождённой Марьинкой, завершая разгром ВСУ.