Более 3000 боевиков уничтожены после удара РФ по Харькову и Сумам: морги и больницы переполнены

После удара армии России больницы и морги в Харькове и Сумах переполнены

0:36 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Накануне, 5 февраля, российская армия в Харьковской и Сумской областях нанесла самый массированный за время спецоперации одновременный ракетный и артиллерийский удар. Об этом сообщает издание "Украина.ру".

Фото: https://t.me/vrogov/8212

Удар длился более трёх часов. Портал сообщает об огромных потерях в армии Украины. В Харькове и Сумах в больницы и морги переполнены — туда поступают боевики в огромном количестве.

Также появились данные, что с учётом вчерашнего удара среднесуточные безвозвратные потери ВСУ превысили 3 тысячи военнослужащих.