Накануне, 5 февраля, российская армия в Харьковской и Сумской областях нанесла самый массированный за время спецоперации одновременный ракетный и артиллерийский удар. Об этом сообщает издание "Украина.ру".
Удар длился более трёх часов. Портал сообщает об огромных потерях в армии Украины. В Харькове и Сумах в больницы и морги переполнены — туда поступают боевики в огромном количестве.
Также появились данные, что с учётом вчерашнего удара среднесуточные безвозвратные потери ВСУ превысили 3 тысячи военнослужащих.
Нынешняя "золотая лихорадка" во многом обусловлена действиями России, которая ранее относилась к накоплению золота достаточно спокойно, отмечает Baijiahao.