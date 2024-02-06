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Более 3000 боевиков уничтожены после удара РФ по Харькову и Сумам: морги и больницы переполнены

После удара армии России больницы и морги в Харькове и Сумах переполнены

0:36
Силовые структуры

Накануне, 5 февраля, российская армия в Харьковской и Сумской областях нанесла самый массированный за время спецоперации одновременный ракетный и артиллерийский удар. Об этом сообщает издание "Украина.ру".

После удара армии России больницы и морги в Харькове и Сумах переполнены
Фото: https://t.me/vrogov/8212

Удар длился более трёх часов. Портал сообщает об огромных потерях в армии Украины. В Харькове и Сумах в больницы и морги переполнены — туда поступают боевики в огромном количестве.

Также появились данные, что с учётом вчерашнего удара среднесуточные безвозвратные потери ВСУ превысили 3 тысячи военнослужащих.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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