Спецоперацию останавливать нельзя: "Необходимо покончить с угрозой навсегда"

СВО останавливать нельзя: "У нас есть шанс покончить с украинской угрозой навсегда"

О возможных мирных переговорах с Украиной говорят уже давно.

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Однако заканчивать специальную военную операцию прямо сейчас ни в коем случае нельзя, уверен обозреватель Илья Головнёв.

"Любые мирные договорённости сейчас с Украиной, заморозка конфликта и прочее — это полумеры. Заключим сейчас "выгодную" сделку с "партнёрами" — и снова украинское направление вспыхнет через несколько лет с новой силой. Только в этот раз будет намного хуже. Будет очень тяжело одержать победу", — цитирует "Царьград" эксперта.

По его словам, хотя нам сейчас тоже нелегко — за спиной Украины стоят все военные мощности Запада. Однако сегодня у России существует шанс покончить с угрозой нациков с Незалежной раз и навсегда.

Остановимся на полпути — неизвестно, чем потом это обернётся, подытожил Головнёв.