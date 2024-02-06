О возможных мирных переговорах с Украиной говорят уже давно.
Однако заканчивать специальную военную операцию прямо сейчас ни в коем случае нельзя, уверен обозреватель Илья Головнёв.
"Любые мирные договорённости сейчас с Украиной, заморозка конфликта и прочее — это полумеры. Заключим сейчас "выгодную" сделку с "партнёрами" — и снова украинское направление вспыхнет через несколько лет с новой силой. Только в этот раз будет намного хуже. Будет очень тяжело одержать победу", — цитирует "Царьград" эксперта.
По его словам, хотя нам сейчас тоже нелегко — за спиной Украины стоят все военные мощности Запада. Однако сегодня у России существует шанс покончить с угрозой нациков с Незалежной раз и навсегда.
Остановимся на полпути — неизвестно, чем потом это обернётся, подытожил Головнёв.
Нынешняя "золотая лихорадка" во многом обусловлена действиями России, которая ранее относилась к накоплению золота достаточно спокойно, отмечает Baijiahao.