Российская армия вытесняет Вооружённые силы Украины из Авдеевки.
Об этом сообщает издание Newsweek.
По словам автора материала, ситуация становится всё более тяжелой для националистов — не хватает оружия, боевиков и боеприпасов. Западные обозреватели оценивают вероятность перехода города под контроль российских войск как "высокую".
Вечером, 6 февраля появилась информация, что на Авдеевском направлении ВС РФ северо-восточнее посёлка Опытное взяли важную высоту "218". В самой ближайшей перспективе это может привести к окружению двух мощнейших укреплённых районов украинской армии.
Ранее сообщалось, что в Авдеевке между двумя наступающими навстречу друг другу частями армии РФ осталось пять улиц.
Нынешняя "золотая лихорадка" во многом обусловлена действиями России, которая ранее относилась к накоплению золота достаточно спокойно, отмечает Baijiahao.