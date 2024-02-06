Newsweek: российская армия развивает успех в Авдеевке

Newsweek: ситуация в Авдеевке стала критической, ВСУ вот-вот сдадут город

Российская армия вытесняет Вооружённые силы Украины из Авдеевки.

Фото: Телеграм Юрий Котенок

Об этом сообщает издание Newsweek.

По словам автора материала, ситуация становится всё более тяжелой для националистов — не хватает оружия, боевиков и боеприпасов. Западные обозреватели оценивают вероятность перехода города под контроль российских войск как "высокую".

Вечером, 6 февраля появилась информация, что на Авдеевском направлении ВС РФ северо-восточнее посёлка Опытное взяли важную высоту "218". В самой ближайшей перспективе это может привести к окружению двух мощнейших укреплённых районов украинской армии.

Ранее сообщалось, что в Авдеевке между двумя наступающими навстречу друг другу частями армии РФ осталось пять улиц.