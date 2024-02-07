"Прометей": комплекс для роботизации бронетехники сохранит жизни экипажей

Начаты испытания комплекса для роботизации бронетехники: огонь "Прометея"

"Ростех" начал испытания программно-аппаратного комплекса "Прометей".

Фото: "BMP-2 01" by Ministry of Defence of the Russian Federation is licensed under CC BY 4.0.

Комплекс должен превратить любой танк, БТР или БМП в роботизированную систему, которой можно управлять дистанционно.

Боевая машина с "Прометеем" может сама перевозить десант по спутниковой навигации, и даже вести огонь по врагу из любого модуля.

Новый комплекс повысит эффективность техники в бою, но основное — повысит защищенность экипажей. Разработка "Прометея" завершена, и сейчас он проходит полный цикл испытаний.

"Идея понятна: вывести из зоны поражения экипаж. Но выбор в качестве пилотной машины БМП вызывает вопросы: в БМП, кроме экипажа, есть ещё и десант; то есть, что с ПАК, что без при поражении машины возможны потери. А вот на танке внедрение "Прометея" могло бы дать качественно больший эффект", — цитирует "Царьград" своего обозревателя Влада Шлепченко.

Массовая установка этих ПАК на танки может вернуть танковым войскам возможность наносить удары на большую глубину, а российским бойцам — вести маневренные бои. Для сухопутной армии лучше и не придумаешь: минимум потерь, целые города, оперативное и относительно бескровное освобождение больших территорий, подытожил эксперт.