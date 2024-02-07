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В Киеве угроза второй волны атак ракет российской армии

Российские ракеты второй волны атаки наносят удары по Киеву

Силовые структуры

В Киеве после первых российских прилётов угроза второй волны ракет.

Российские ракеты второй волны атаки наносят удары по Киеву
Фото: Телеграм-канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева by Михаил Развожаев

Сообщается, что все ракеты второй волны бьют по Киеву. В городе очень громко. Что-то горит в Голосеевском районе города.

Группа Х-101 летит на столицу Украины с востока. Также есть вероятность применения ракет Х-59.

Мониторинговые порталы пишут об активности тактической авиации в юго-восточных регионах.

Поступает информация опять о движении ракет на Николаев и Черкасскую область, плюс несколько групп ракет заходят в Сумскую область.

Тактика применения ВС РФ такая же, как и в прошлый раз — ракеты не выходят на цель напрямую, а совершают ряд манёвров на несколько десятков километров.

 

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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