Криворукий расчёт ПВО Украины разрушил в многоэтажный дом в Киеве

Вторая волна российских ракет сегодня, 7 февраля, отработала по Киеву.

По традиции криворукие расчёты комплексов ПВО, пытаясь сбить русские ракеты, угодили в многоэтажные дома.

Об этом сообщает военный блогер Юрий Подоляка. Для доказательства он приводит кадры с укроресурсов.

"Любой мало-мальски понимающий это человек видит, что тут речь идёт о легкой боевой части, как раз такой, какая есть у зенитных ракет (от удара Х-101 в такой дом, минимум бы сложился этот подъезд)", — отмечает эксперт.