Вторая волна российских ракет сегодня, 7 февраля, отработала по Киеву.
По традиции криворукие расчёты комплексов ПВО, пытаясь сбить русские ракеты, угодили в многоэтажные дома.
Об этом сообщает военный блогер Юрий Подоляка. Для доказательства он приводит кадры с укроресурсов.
"Любой мало-мальски понимающий это человек видит, что тут речь идёт о легкой боевой части, как раз такой, какая есть у зенитных ракет (от удара Х-101 в такой дом, минимум бы сложился этот подъезд)", — отмечает эксперт.
Также веерные отключения электроэнергии наблюдаются в центральных районах Киева, сообщили очевидцы.
Фикус Бенджамина будет радовать ростом и густой листвой при соблюдении правил ухода.