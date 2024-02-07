Украинский блогер Шарий сообщил, что Украина и РФ проведут "большой обмен пленными"

Украинский блогер Шарий анонсировал "большой обмен пленными"

1:01 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Украинский блогер Анатолий Шарий сообщил, что на 8 февраля запланирован "большой обмен пленными" между Украиной и Россией.

Фото: nova24.uz

"Завтра большой обмен. Поздравляю родных и близких пленных", — написал блогер в своём Telegram-канале.

Предыдущий обмен пленными между Россией и Украиной произошёл 31 января, тогда стороны взаимодействовали по формуле "195 на 195". По словам депутата Государственной думы РФ Шамсаила Саралиева, только за январь 2024 года домой из украинских застенков удалось вернуть 443 бойцов.

Напомним, что 24 января украинские войска, используя американский зенитно-ракетный комплекс Patriot, сбили в небе над Белгородской областью российский военно-транспортный самолёт, на борту которого находились 65 пленных украинцев. В результате крушения все они погибли. Киев официально не признал свою вину в случившемся.