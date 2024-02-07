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Мощный прорыв: ВС РФ перерезают Авдеевку пополам, до "дороги жизни" 700 метров

Российская армия перерезает Авдеевку пополам, до "дороги жизни" 700 метров

0:57
Силовые структуры

Российская армия продолжает масштабное наступление в Авдеевке, ворвавшись с северо-востока в город, проламывая оборону ВСУ.

Российская армия перерезает Авдеевку пополам, до "дороги жизни" 700 метров
Фото: "Встреча подразделений ВС РФ и ЛНР в Новоайдаре 006" by Unknown authorUnknown author is licensed under CC BY 4.0.

Бойцы ВС РФ перерезают город на две части, приближаясь к основной артерии логистики националистов.

"Ситуация в городе усугубляется. До "дороги жизни" 700 метров", — сообщают боевики 110-й бригады ВСУ.

Украинские эксперты подтверждают, что русские прорвались через путепровод над ж/д. Атаки сопровождаются ложными штурмами, а также точечными, но очень концентрированными применениями средств поражения.

В северной части армия России ведёт штурмовые действия и продвинулись "на участке шириной до 2.35 км на глубину до 370 метров", занижают традиционно глубину нашего прорыва украинские ресурсы.

Северная часть песчаного карьера также перешла под контроль российских бойцов.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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