Мощный прорыв: ВС РФ перерезают Авдеевку пополам, до "дороги жизни" 700 метров

Российская армия перерезает Авдеевку пополам, до "дороги жизни" 700 метров

0:57 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российская армия продолжает масштабное наступление в Авдеевке, ворвавшись с северо-востока в город, проламывая оборону ВСУ.

Фото: "Встреча подразделений ВС РФ и ЛНР в Новоайдаре 006" by Unknown authorUnknown author is licensed under CC BY 4.0.

Бойцы ВС РФ перерезают город на две части, приближаясь к основной артерии логистики националистов.

"Ситуация в городе усугубляется. До "дороги жизни" 700 метров", — сообщают боевики 110-й бригады ВСУ.

Украинские эксперты подтверждают, что русские прорвались через путепровод над ж/д. Атаки сопровождаются ложными штурмами, а также точечными, но очень концентрированными применениями средств поражения.

В северной части армия России ведёт штурмовые действия и продвинулись "на участке шириной до 2.35 км на глубину до 370 метров", занижают традиционно глубину нашего прорыва украинские ресурсы.

Северная часть песчаного карьера также перешла под контроль российских бойцов.