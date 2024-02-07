Российская армия продолжает масштабное наступление в Авдеевке, ворвавшись с северо-востока в город, проламывая оборону ВСУ.
Бойцы ВС РФ перерезают город на две части, приближаясь к основной артерии логистики националистов.
"Ситуация в городе усугубляется. До "дороги жизни" 700 метров", — сообщают боевики 110-й бригады ВСУ.
Украинские эксперты подтверждают, что русские прорвались через путепровод над ж/д. Атаки сопровождаются ложными штурмами, а также точечными, но очень концентрированными применениями средств поражения.
В северной части армия России ведёт штурмовые действия и продвинулись "на участке шириной до 2.35 км на глубину до 370 метров", занижают традиционно глубину нашего прорыва украинские ресурсы.
Северная часть песчаного карьера также перешла под контроль российских бойцов.
Жимолость будет обильно плодоносить, если правильно за ней ухаживать.