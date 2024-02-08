Украинский президент Владимир Зеленский стал опасным джокером.
Об этом заявляет издание Time.
Киев проигрывает на поле боя, поэтому руководство Украины попытается совершать всё больше террористических ударов по российской территории.
Зеленский в отчаянии может пойти на опасные действия: на целенаправленные убийства российских чиновников, частые удары дронов и ракет по Крыму.
"Новые нападения также вероятны на мост через Керченский пролив, который соединяет Крым с материковой частью России", — пишет автор статьи Ян Бреммер.
Поведение украинского диктатора требует пристального наблюдения, подытожило издание.
При подготовке к посеву растений важно не только выбрать правильное место и время, но и правильно подготовить семена. Одним из важных этапов подготовки является замачивание семян. Этот процесс позволяет ускорить прорастание и повысить всхожесть семян, что в свою очередь положительно сказывается на урожайности.