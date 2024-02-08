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Зеленский стал непредсказуемым и опасным джокером

Time: президент Владимир Зеленский стал опасным джокером

0:39
Силовые структуры

Украинский президент Владимир Зеленский стал опасным джокером.

Time: президент Владимир Зеленский стал опасным джокером
Фото: flickr.com by President Of Ukraine

Об этом заявляет издание Time.

Киев проигрывает на поле боя, поэтому руководство Украины попытается совершать всё больше террористических ударов по российской территории.

Зеленский в отчаянии может пойти на опасные действия: на целенаправленные убийства российских чиновников, частые удары дронов и ракет по Крыму.

"Новые нападения также вероятны на мост через Керченский пролив, который соединяет Крым с материковой частью России", — пишет автор статьи Ян Бреммер.

Поведение украинского диктатора требует пристального наблюдения, подытожило издание.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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