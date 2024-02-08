Украинский президент Владимир Зеленский наконец отправил в отставку главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Валерия Залужного.
Об этом глава Незележной написал в своём аккаунте социальной сети.
Необходимо напомнить, что эта тема муссируется уже в течение нескольких недель. И даже пару раз появлялась официальное сообщение, а потом также официально опровергалось.
По отставке главнокомандующего ВСУ администрация офиса президента Украины даже консультировалась со своими кураторами из Вашингтона. По всей вероятности, там Киеву сделать это разрешили.
Залужный тоже опубликовал пост, в котором не сообщил об отставке, но написал о "смене подходов и стратегий" и "необходимости адаптироваться к новым реалиям".
При подготовке к посеву растений важно не только выбрать правильное место и время, но и правильно подготовить семена. Одним из важных этапов подготовки является замачивание семян. Этот процесс позволяет ускорить прорастание и повысить всхожесть семян, что в свою очередь положительно сказывается на урожайности.