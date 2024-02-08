Владимир Зеленский отправил в отставку Валерия Залужного.

Президент Украины Зеленский отправил в отставку главу ВСУ Залужного

Украинский президент Владимир Зеленский наконец отправил в отставку главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Валерия Залужного.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Об этом глава Незележной написал в своём аккаунте социальной сети.

Необходимо напомнить, что эта тема муссируется уже в течение нескольких недель. И даже пару раз появлялась официальное сообщение, а потом также официально опровергалось.

По отставке главнокомандующего ВСУ администрация офиса президента Украины даже консультировалась со своими кураторами из Вашингтона. По всей вероятности, там Киеву сделать это разрешили.

Залужный тоже опубликовал пост, в котором не сообщил об отставке, но написал о "смене подходов и стратегий" и "необходимости адаптироваться к новым реалиям".