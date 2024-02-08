Уже сообщалось, что новым главнокомандующим Вооружённых сил Украины вместо Валерия Залужного назначен генерал-полковник Александр Сырский.
Военный эксперт Борис Рожин у себя в Telegram-канале напоминает, что этот военачальник командовал сперва обороной Артёмовска, а затем контрнаступлением под Артёмовском. В итоге провалил всю свою работу, отметил эксперт.
"Оба сражения успешно проиграл, потеряв несколько десятков тысяч человек убитыми", — в частности, пишет обозреватель.
Сырский много и безуспешно атаковал позиции российских войск, что оборачивалось для ВСУ огромными потерями. За это его прозвали "генерал 200".
При подготовке к посеву растений важно не только выбрать правильное место и время, но и правильно подготовить семена. Одним из важных этапов подготовки является замачивание семян. Этот процесс позволяет ускорить прорастание и повысить всхожесть семян, что в свою очередь положительно сказывается на урожайности.