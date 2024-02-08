Александра Сырского за огромные потери прозвали "генерал 200"

Эксперт Борис Рожин: военачальник Сырский "успешно" проиграл оба своих сражения

Уже сообщалось, что новым главнокомандующим Вооружённых сил Украины вместо Валерия Залужного назначен генерал-полковник Александр Сырский.

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Военный эксперт Борис Рожин у себя в Telegram-канале напоминает, что этот военачальник командовал сперва обороной Артёмовска, а затем контрнаступлением под Артёмовском. В итоге провалил всю свою работу, отметил эксперт.

"Оба сражения успешно проиграл, потеряв несколько десятков тысяч человек убитыми", — в частности, пишет обозреватель.

Сырский много и безуспешно атаковал позиции российских войск, что оборачивалось для ВСУ огромными потерями. За это его прозвали "генерал 200".