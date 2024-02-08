Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Автоэксперты объяснили, почему на заправке нужно глушить двигатель
Три метода для немедленного снятия отечности
Юрист Рытвина рассказала, что певица Светлана Лобода подделала контракт с композитором Олегом Влади
Science:Ученые обнаружили полезный эффект энергетических напитков
Ксению Собчак умилила игра сына Платона на фортепиано
Урсиния — неприхотливый цветок, радующий красками до холодов
Врач Уланкина рассказала, что снижение атмосферного давления несет вред гипертоникам
Легкоатлетка Чен уверена, что дисквалификация Валиевой подорвала доверие к Тутберидзе
В Сети распространился список с именами запрещённых в РФ артистов
Александра Сырского за огромные потери прозвали "генерал 200"

Эксперт Борис Рожин: военачальник Сырский "успешно" проиграл оба своих сражения

Силовые структуры

Уже сообщалось, что новым главнокомандующим Вооружённых сил Украины вместо Валерия Залужного назначен генерал-полковник Александр Сырский.

Эксперт Борис Рожин: военачальник Сырский "успешно" проиграл оба своих сражения
Фото: https://t.me/stranaua

Военный эксперт Борис Рожин у себя в Telegram-канале напоминает, что этот военачальник командовал сперва обороной Артёмовска, а затем контрнаступлением под Артёмовском. В итоге провалил всю свою работу, отметил эксперт.

"Оба сражения успешно проиграл, потеряв несколько десятков тысяч человек убитыми", — в частности, пишет обозреватель.

Сырский много и безуспешно атаковал позиции российских войск, что оборачивалось для ВСУ огромными потерями. За это его прозвали "генерал 200".

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Рассказываем, как замачивать семена, чтобы эффект положительно сказался на урожайности

При подготовке к посеву растений важно не только выбрать правильное место и время, но и правильно подготовить семена. Одним из важных этапов подготовки является замачивание семян. Этот процесс позволяет ускорить прорастание и повысить всхожесть семян, что в свою очередь положительно сказывается на урожайности.

В чём замачивать семена перед посевом
Как устранить желтение туй: названы причины и способы решения проблемы
Почему туя желтеет: названы четыре главные причины - одна из них очень неожиданная
Капустный пирог "Остановиться невозможно": готовим заливным способом за несколько минут
В России описали сценарий войны России и НАТО
Поездка Путина в Турцию отложена: причины и последствия Любовь Степушова Чем воевать Киеву. Запад начал потихоньку сливать Украину Дмитрий Плотников "Апокалипсис. Конец всему": в России описали сценарий прямого столкновения РФ и НАТО Петр Ермилин
Вкус напомнит популярные конфеты: приготовьте домашний шербет - в разы вкуснее магазинного
Громкое археологическое открытие: выяснилось, кто заразил Британию клопами
Как удобрять пионы, которые дарят яркость и аромат
Как удобрять пионы, которые дарят яркость и аромат
Последние материалы
Автоэксперты объяснили, почему на заправке нужно глушить двигатель
Три метода для немедленного снятия отечности
Юрист Рытвина рассказала, что певица Светлана Лобода подделала контракт с композитором Олегом Влади
Science:Ученые обнаружили полезный эффект энергетических напитков
Ксению Собчак умилила игра сына Платона на фортепиано
Урсиния — неприхотливый цветок, радующий красками до холодов
Врач Уланкина рассказала, что снижение атмосферного давления несет вред гипертоникам
Легкоатлетка Чен уверена, что дисквалификация Валиевой подорвала доверие к Тутберидзе
В Сети распространился список с именами запрещённых в РФ артистов
Голубь-шпион: зачем Китаю нужны пернатые агенты в Индии?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников