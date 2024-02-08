Россия вернула домой 100 находившихся в украинском плену военнослужащих

Минобороны РФ сообщило, что 8 февраля состоялся обмен пленными между Россией и Украиной по формуле "100 на 100".
В оборонном ведомстве уточнили, что переговоры об обмене военнопленными проходили при посредническом участии Объединённых Арабских Эмиратов. Непосредственно обмену предшествовали переговоры. В результате с контролируемой Украиной территории на Родину удалось вернуть 100 военнослужащих ВС РФ. Столько же пленных в соответствии с договорённостями Россия передала украинской стороне.
Освобождённые из плена военные доставляются на подмосковный аэродром "Чкаловский", оттуда их перевезут в медицинские учреждения Министерства обороны РФ, где проверят состояние здоровья, назначат лечение, окажут психологическую помощь.
Накануне о "большом обмене" пленными сообщил украинский блогер Анатолий Шарий, в своём Telegram-канале он поздравил родных и близких освобождаемых военных вне зависимости от того, на чьей стороне они принимали участие в конфликте между Украиной и РФ.
Предыдущий акт взаимного обмена военнопленными произошёл неделю назад — тогда процедуру провели по формуле "195 на 195".
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