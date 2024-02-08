Россия вернула домой 100 находившихся в украинском плену военнослужащих

РФ и Украина обменялись пленными по формуле "100 на 100"

Минобороны РФ сообщило, что 8 февраля состоялся обмен пленными между Россией и Украиной по формуле "100 на 100".

Фото: Self-photographed by Дима Сергиенко is licensed under Public domain

В оборонном ведомстве уточнили, что переговоры об обмене военнопленными проходили при посредническом участии Объединённых Арабских Эмиратов. Непосредственно обмену предшествовали переговоры. В результате с контролируемой Украиной территории на Родину удалось вернуть 100 военнослужащих ВС РФ. Столько же пленных в соответствии с договорённостями Россия передала украинской стороне.

Освобождённые из плена военные доставляются на подмосковный аэродром "Чкаловский", оттуда их перевезут в медицинские учреждения Министерства обороны РФ, где проверят состояние здоровья, назначат лечение, окажут психологическую помощь.

Накануне о "большом обмене" пленными сообщил украинский блогер Анатолий Шарий, в своём Telegram-канале он поздравил родных и близких освобождаемых военных вне зависимости от того, на чьей стороне они принимали участие в конфликте между Украиной и РФ.

Предыдущий акт взаимного обмена военнопленными произошёл неделю назад — тогда процедуру провели по формуле "195 на 195".