Россия вернула домой 100 находившихся в украинском плену военнослужащих

Минобороны РФ сообщило, что 8 февраля состоялся обмен пленными между Россией и Украиной по формуле "100 на 100".

Фото: Self-photographed by Дима Сергиенко is licensed under Public domain