Газета Financial Times (FT), опираясь на мнение западных дипломатов, пожелавших остаться анонимными, сообщила, что ситуация для украинских военных на поле боя гораздо хуже, чем признаёт Киев.
Авторы публикации объяснили сложившуюся ситуацию приостановкой большинства поставок вооружений из США, а также неспособностью Евросоюза быстро наращивать производство. ВС РФ, превосходящие ВСУ как в живой силе, так и в боеприпасах, вынудили украинцев перейти к обороне после того, как "хваленое контрнаступление" не привело к каким-либо результатам.
Аналитики признают, что европейцам будет сложно заменить Соединённые Штаты. ВСУ будет непросто удержать нынешние позиции, а украинские командиры признают перспективу очень трудных наступательных боёв. На фоне этого солдаты ВСУ дезертируют. Они растеряли былой оптимизм и перестали надеяться на скорые поставки боеприпасов от западных партнеров.
Семена сладкого перца взойдут очень быстро, если провести эту хитрую процедуру.