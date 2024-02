Ситуация для украинской армии на поле боя гораздо хуже, чем признаёт Киев

Газета Financial Times (FT), опираясь на мнение западных дипломатов, пожелавших остаться анонимными, сообщила, что ситуация для украинских военных на поле боя гораздо хуже, чем признаёт Киев.

