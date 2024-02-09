Ночью в Харьковской области опять прилетело в расположение с иностранцами

Под Харьковом ВС РФ опять уничтожили наёмников: итальянцы, французы и немцы

0:31 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

По информации, сегодня, 9 февраля, ночью в Змиеве в Харьковской области опять прилетело в расположение подразделения с иностранцами.

Фото: https://t.me/vrogov/8212

Об этом сообщил "Telegram-канал "Военная хроника".

По данным, среди погибших французы, итальянцы и даже несколько немцев.

"В "скорые" грузили 15-20 мешков с трупами. Количество раненых пока неизвестно", — пишет портал.

Также рядом уничтожено в какое-то здание общежития. Там ликвидированы обычные украинские военнослужащие.