По информации, сегодня, 9 февраля, ночью в Змиеве в Харьковской области опять прилетело в расположение подразделения с иностранцами.
Об этом сообщил "Telegram-канал "Военная хроника".
По данным, среди погибших французы, итальянцы и даже несколько немцев.
"В "скорые" грузили 15-20 мешков с трупами. Количество раненых пока неизвестно", — пишет портал.
Также рядом уничтожено в какое-то здание общежития. Там ликвидированы обычные украинские военнослужащие.
Семена сладкого перца взойдут очень быстро, если провести эту хитрую процедуру.