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Сырский будет жертвовать большим количеством украинцев ради атак

The Times: новый главком ВСУ готов жертвовать большим количеством украинцев

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Силовые структуры

Новый главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Александр Сырский будет жертвовать большим количеством жизней своих военных.

The Times: новый главком ВСУ готов жертвовать большим количеством украинцев
Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Об этом пишет The Times, ссылаясь на украинского офицера, который подтвердил, что главком будет искать очередные возможности для атаки.

"Сырский, новый главнокомандующий Украины, будет более агрессивным лидером, готовым пожертвовать большим количеством людей ради территории", — пишет автор статьи.

Офицер военной разведки армии Украины, участвующий в боях под Артёмовском и Работино, подчеркнул, что генерал Сырский "любит мясо".

Предыдущий командующий был "слишком статичен", подытожил он.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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