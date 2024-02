Сырский будет жертвовать большим количеством украинцев ради атак

Новый главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Александр Сырский будет жертвовать большим количеством жизней своих военных.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International