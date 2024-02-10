Новый главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Александр Сырский будет жертвовать большим количеством жизней своих военных.
Об этом пишет The Times, ссылаясь на украинского офицера, который подтвердил, что главком будет искать очередные возможности для атаки.
"Сырский, новый главнокомандующий Украины, будет более агрессивным лидером, готовым пожертвовать большим количеством людей ради территории", — пишет автор статьи.
Офицер военной разведки армии Украины, участвующий в боях под Артёмовском и Работино, подчеркнул, что генерал Сырский "любит мясо".
Предыдущий командующий был "слишком статичен", подытожил он.
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