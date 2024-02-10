Зеленский признал свой провал в переговорах с Вашингтоном 

Украинский президент Владимир Зеленский признал свой провал в переговорах с США.
Глава Незалежной сообщил, что не договорился с двухпартийной делегацией палаты представителей американского конгресса о поставке Украине дальнобойных ракет ATACMS.
Он встретился с делегацией во главе с конгрессменом-демократом Адамом Шиффом, и он просил о поставках ATACMS, которые имеют дальность действия до 300 километров.
Однако США опасаются, что ATACMS могут быть использованы для ударов по территории России, что может привести к эскалации конфликта.
США также обеспокоены тем, что ATACMS могут попасть в руки ВС РФ.
Неспособность Зеленского получить ATACMS может стать ударом по его попыткам заручиться поддержкой США в войне с Россией.
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