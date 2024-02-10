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Зеленский признал свой провал в переговорах с Вашингтоном 

Зеленский признал провал в переговорах с двухпартийной делегацией Конгресса

0:46
Силовые структуры

Украинский президент Владимир Зеленский признал свой провал в переговорах с США.

Зеленский признал провал в переговорах с двухпартийной делегацией Конгресса
Фото: https://t.me/stranaua

Глава Незалежной сообщил, что не договорился с двухпартийной делегацией палаты представителей американского конгресса о поставке Украине дальнобойных ракет ATACMS.

Он встретился с делегацией во главе с конгрессменом-демократом Адамом Шиффом, и он просил о поставках ATACMS, которые имеют дальность действия до 300 километров.

Однако США опасаются, что ATACMS могут быть использованы для ударов по территории России, что может привести к эскалации конфликта.
США также обеспокоены тем, что ATACMS могут попасть в руки ВС РФ.

Неспособность Зеленского получить ATACMS может стать ударом по его попыткам заручиться поддержкой США в войне с Россией.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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