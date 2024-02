Видео, как разведка зачищает позиции ВСУ перед атакой у Авдеевки

Перед атакой российская разведка зачищает позиции Вооружённых сил Украины, сжигая их укрепления у Авдеевки.

Фото: flickr.com by The U.S. Army is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic