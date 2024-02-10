Перед атакой российская разведка зачищает позиции Вооружённых сил Украины, сжигая их укрепления у Авдеевки.
Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".
Российская армия продолжает штурмовать фланги Авдеевки, продвигаясь с боями. Военкоры портала предоставляют видеоролик уничтожения опорного пункта неприятеля у н. п. Первомайское.
Удары беспилотниками-камикадзе помогает сберечь жизни штурмовиков РФ. На кадрах видно, как после точных попаданий украинский блиндаж загорается.
Спатифиллум, или "женское счастье", является одним из самых популярных комнатных растений благодаря своей красивой зелёной листве и уникальным белым цветкам. Однако, как и любое растение, спатифиллум требует определённого ухода, чтобы его листья оставались здоровыми и красивыми. Даём несколько советов о том, как правильно ухаживать за спатифиллумом, чтобы избежать повреждения листьев.