Штурмовые отряды российской армии продолжают штурмовать Авдеевку.
Основные направления атак ВС РФ — северная и центральная часть города по направлению к Индустриальному проспекту, так называемой "дороге жизни ВСУ".
Об этом сообщает военный блогер Юрий Подоляка.
По информации, российские подразделения смогли занять территорию местного автотранспортного предприятия, а также здания за железнодорожной развязкой перед входом в коксохимический завод. Отсюда до "стелы" осталось не более трёхсот метров, а от Автобазы до "Дороги жизни" ещё меньше.
Тяжёлые бои продолжаются — атаки российской армии сменяются контратаками боевиков ВСУ и линия фронта тут носит условный характер, подытожил аналитик.
Спатифиллум, или "женское счастье", является одним из самых популярных комнатных растений благодаря своей красивой зелёной листве и уникальным белым цветкам. Однако, как и любое растение, спатифиллум требует определённого ухода, чтобы его листья оставались здоровыми и красивыми. Даём несколько советов о том, как правильно ухаживать за спатифиллумом, чтобы избежать повреждения листьев.