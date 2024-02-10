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В Авдеевке до "дороги жизни" украинской армии менее 300 метров

Авдеевка: до "дороги жизни" ВСУ осталось менее 300 метров

Силовые структуры

Штурмовые отряды российской армии продолжают штурмовать Авдеевку.

Авдеевка: до "дороги жизни" ВСУ осталось менее 300 метров
Фото: Телеграм Юрий Котенок

Основные направления атак ВС РФ — северная и центральная часть города по направлению к Индустриальному проспекту, так называемой "дороге жизни ВСУ".

Об этом сообщает военный блогер Юрий Подоляка.

По информации, российские подразделения смогли занять территорию местного автотранспортного предприятия, а также здания за железнодорожной развязкой перед входом в коксохимический завод. Отсюда до "стелы" осталось не более трёхсот метров, а от Автобазы до "Дороги жизни" ещё меньше.

Тяжёлые бои продолжаются — атаки российской армии сменяются контратаками боевиков ВСУ и линия фронта тут носит условный характер, подытожил аналитик.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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