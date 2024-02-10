В Авдеевке до "дороги жизни" украинской армии менее 300 метров

Авдеевка: до "дороги жизни" ВСУ осталось менее 300 метров

Штурмовые отряды российской армии продолжают штурмовать Авдеевку.

Фото: Телеграм Юрий Котенок

Основные направления атак ВС РФ — северная и центральная часть города по направлению к Индустриальному проспекту, так называемой "дороге жизни ВСУ".

Об этом сообщает военный блогер Юрий Подоляка.

По информации, российские подразделения смогли занять территорию местного автотранспортного предприятия, а также здания за железнодорожной развязкой перед входом в коксохимический завод. Отсюда до "стелы" осталось не более трёхсот метров, а от Автобазы до "Дороги жизни" ещё меньше.

Тяжёлые бои продолжаются — атаки российской армии сменяются контратаками боевиков ВСУ и линия фронта тут носит условный характер, подытожил аналитик.