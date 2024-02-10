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Кольцо в Авдеевке затягивается, ввод Сырским резерва ВСУ не помогает

ВС РФ продолжают затягивать кольцо в Авдеевке, ввод резерва ВСУ не помогает

0:47
Силовые структуры

Российские бойцы продолжают затягивать кольцо в Авдеевке, а срочный ввод украинских резервов результата не приносит.

ВС РФ продолжают затягивать кольцо в Авдеевке, ввод резерва ВСУ не помогает
Фото: "Встреча подразделений ВС РФ и ЛНР в Новоайдаре 006" by Unknown authorUnknown author is licensed under CC BY 4.0.

Об этом сообщает Telegram-канал "Резидент"

Приходит информация об утренних субботних боях за автотранспортное предприятие, за этим АТП находится прямой выход к Индустриальному проспекту, где проходит главная линия снабжения гарнизона ВСУ, который насчитывает на данный момент около 3 тысячи солдат.

Напомним, новый главком ВСУ Александр Сырский пообещал президенту Александру Зеленскому удержать Авдеевку, отыграв ситуацию с Артёмовском, который он в прошлом году сдал армии России.

Сегодня это главная задача Сырского, который в отличие от Залужного даже и не думает выводить войска из города.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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