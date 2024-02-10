Кольцо в Авдеевке затягивается, ввод Сырским резерва ВСУ не помогает

Российские бойцы продолжают затягивать кольцо в Авдеевке, а срочный ввод украинских резервов результата не приносит.
Об этом сообщает Telegram-канал "Резидент"
Приходит информация об утренних субботних боях за автотранспортное предприятие, за этим АТП находится прямой выход к Индустриальному проспекту, где проходит главная линия снабжения гарнизона ВСУ, который насчитывает на данный момент около 3 тысячи солдат.
Напомним, новый главком ВСУ Александр Сырский пообещал президенту Александру Зеленскому удержать Авдеевку, отыграв ситуацию с Артёмовском, который он в прошлом году сдал армии России.
Сегодня это главная задача Сырского, который в отличие от Залужного даже и не думает выводить войска из города.
Спатифиллум, или "женское счастье", является одним из самых популярных комнатных растений благодаря своей красивой зелёной листве и уникальным белым цветкам. Однако, как и любое растение, спатифиллум требует определённого ухода, чтобы его листья оставались здоровыми и красивыми. Даём несколько советов о том, как правильно ухаживать за спатифиллумом, чтобы избежать повреждения листьев.