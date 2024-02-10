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Сегодня на Украине можно мобилизовать максимум 230 тысяч мужчин

В Киеве за явили, что на Украине можно мобилизовать максимум лишь 230 тысяч

Силовые структуры

На данный момент на Украине можно мобилизовать в лучшем случае 230 тысяч мужчин.

В Киеве за явили, что на Украине можно мобилизовать максимум лишь 230 тысяч
Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Об этом в телевизионном эфире рассказал украинский экономист Андрей Длигач.

По его словам, планируемая президентом Владимиром Зеленским и его администрацией мобилизация вызовет коллапс в стране.

"О 500-х тысячах мобилизованных вообще речь идти не может, потому что нет такого ресурса. По нашим подсчётам, мобилизация более 15 процентов мужчин, которые могут подлежать призыву, может привести к экономической катастрофе в стране", — отметил эксперт.

Если призвать больше, то заводы м компании на Украине будут массово закрываться, подытожил Длигач.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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