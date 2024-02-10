Сегодня на Украине можно мобилизовать максимум 230 тысяч мужчин

На данный момент на Украине можно мобилизовать в лучшем случае 230 тысяч мужчин.
Об этом в телевизионном эфире рассказал украинский экономист Андрей Длигач.
По его словам, планируемая президентом Владимиром Зеленским и его администрацией мобилизация вызовет коллапс в стране.
"О 500-х тысячах мобилизованных вообще речь идти не может, потому что нет такого ресурса. По нашим подсчётам, мобилизация более 15 процентов мужчин, которые могут подлежать призыву, может привести к экономической катастрофе в стране", — отметил эксперт.
Если призвать больше, то заводы м компании на Украине будут массово закрываться, подытожил Длигач.
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