Бойцы российской армии захватили атаковавший украинский дрон-камикадзе

Ударный беспилотный аппарат Вооружённых сил Украины, атакуя российский расчёт операторов БПЛА, и потеряв управление, рухнул, не сдетонировав.

После этого FPV-беспилотник захватили российские бойцы, сообщает РИА Новости, ссылаясь на командира расчёта операторов ударных дронов-камикадзе группировки "Днепр" ВС РФ с позывным "Якорь".

"Были интересные случаи. Работали по нам. Было такое, что FPV-дрон-камикадзе прилетел в кабину и, не взорвавшись, на две части просто разбился. Мы забрали FPV-дрон-камикадзе, а боеприпас оставили там", — цитирует агентство оператора БПЛА.