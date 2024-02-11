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Бойцы российской армии захватили атаковавший украинский дрон-камикадзе

Российские бойцы захватили атаковавший их беспилотник-камикадзе ВСУ

Силовые структуры

Ударный беспилотный аппарат Вооружённых сил Украины, атакуя российский расчёт операторов БПЛА, и потеряв управление, рухнул, не сдетонировав.

Российские бойцы захватили атаковавший их беспилотник-камикадзе ВСУ
Фото: Openverse by АрміяInform is licensed under CC BY 4.0

После этого FPV-беспилотник захватили российские бойцы, сообщает РИА Новости, ссылаясь на командира расчёта операторов ударных дронов-камикадзе группировки "Днепр" ВС РФ с позывным "Якорь".

"Были интересные случаи. Работали по нам. Было такое, что FPV-дрон-камикадзе прилетел в кабину и, не взорвавшись, на две части просто разбился. Мы забрали FPV-дрон-камикадзе, а боеприпас оставили там", — цитирует агентство оператора БПЛА.

Ранее сообщалось, что армия России под Харьковом нанесла удар по офицерам, отмечавшим назначение главкомом Сырского.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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