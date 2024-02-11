Украинский президент Владимир Зеленский приказал новому главнокомандующему Александру Сырскому избежать "застоя" на поле боя.
Об этом пишет CNN, отмечая, что глава Незалежной приказал придать конфликту "новый фокус".
"Что делать с Авдеевкой — самая насущная задача, стоящая перед новым главнокомандующим ВСУ Сырским, назначенным в четверг, чтобы придать конфликту новый фокус. Политическое руководство Украины оказывает на Сырского давление, требующее разработать новый план, который позволит избежать "застоя" на поле боя", — в частности, пишет автор статьи.
В издании назвали Авдеевку местом ожесточенных боёв, поскольку армия России продолжает наступление в городе.
Также автор отмечает, что у Александра Сырского плохая репутация из-за потери Артёмовска. Ко всему прочему, новый главком готов не считаться с потерями солдат ВСУ.
Для посадки перца лучше ориентироваться на лунный календарь.