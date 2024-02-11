В США раскрыли, какую задачу поставил Зеленский новому главкому Сырскому

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Зеленский приказал новому главкому Сырскому придать конфликту "новый фокус"

Силовые структуры

Украинский президент Владимир Зеленский приказал новому главнокомандующему Александру Сырскому избежать "застоя" на поле боя.

Зеленский приказал новому главкому Сырскому придать конфликту "новый фокус"
Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Об этом пишет CNN, отмечая, что глава Незалежной приказал придать конфликту "новый фокус".

"Что делать с Авдеевкой — самая насущная задача, стоящая перед новым главнокомандующим ВСУ Сырским, назначенным в четверг, чтобы придать конфликту новый фокус. Политическое руководство Украины оказывает на Сырского давление, требующее разработать новый план, который позволит избежать "застоя" на поле боя", — в частности, пишет автор статьи.

В издании назвали Авдеевку местом ожесточенных боёв, поскольку армия России продолжает наступление в городе.

Также автор отмечает, что у Александра Сырского плохая репутация из-за потери Артёмовска. Ко всему прочему, новый главком готов не считаться с потерями солдат ВСУ.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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