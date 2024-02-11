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Масштабный удар БПЛА-камикадзе по объектам на Украине: итоги ночи

ВС РФ нанесли массированный удар дронами-камикадзе по объектам на Украине

Силовые структуры

Сегодня, 11 февраля, ночью российская армия нанесла массированный удар ударными дронами по объектам в Одесской, Киевской и Николаевской областях Украины.

ВС РФ нанесли массированный удар дронами-камикадзе по объектам на Украине
Фото: flickr.com by NASA/Joel Kowsky is licensed under Public domain

Помимо этого, известно о взрывах пригороде Днепропетровска.

Градоначальник Николаева Александр Сенкевич рассказал, что после прилёта, "на одном из объектов города" вспыхнул сильный пожар.

В Киевской области тоже возник пожар на территории предприятия после попадания. Повреждены складские помещения и ангар, сообщила местная власть.

"Повитрянные" силы ВСУ традиционно заявили, что сбито 40 из 45 беспилотников "Герань", назвав ночную атаку широкомасштабной.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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