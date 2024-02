Масштабный удар БПЛА-камикадзе по объектам на Украине: итоги ночи

Сегодня, 11 февраля, ночью российская армия нанесла массированный удар ударными дронами по объектам в Одесской, Киевской и Николаевской областях Украины.

Фото: flickr.com by NASA/Joel Kowsky is licensed under Public domain