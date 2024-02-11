Масштабный удар БПЛА-камикадзе по объектам на Украине: итоги ночи

ВС РФ нанесли массированный удар дронами-камикадзе по объектам на Украине

Сегодня, 11 февраля, ночью российская армия нанесла массированный удар ударными дронами по объектам в Одесской, Киевской и Николаевской областях Украины.

Фото: flickr.com by NASA/Joel Kowsky is licensed under Public domain

Помимо этого, известно о взрывах пригороде Днепропетровска.

Градоначальник Николаева Александр Сенкевич рассказал, что после прилёта, "на одном из объектов города" вспыхнул сильный пожар.

В Киевской области тоже возник пожар на территории предприятия после попадания. Повреждены складские помещения и ангар, сообщила местная власть.

"Повитрянные" силы ВСУ традиционно заявили, что сбито 40 из 45 беспилотников "Герань", назвав ночную атаку широкомасштабной.