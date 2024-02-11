На Украине готовы "зачистить" посёлок Космач в Ивано-Франковской области, в котором местные жители выступили против принудительной мобилизации.
Об этом сообщают украинские СМИ, со ссылкой на бывшего командира украинского националистического батальона "Айдар"* Дикого.
Нацист отметил, что не хотелось, чтобы украинское село "зачищали как вражескую территорию".
Напомним, жители Космача вышли на митинг против "могилизации". Местные женщины окружили сотрудника территориального центра комплектования — ТЦК, не давая мобилизовать их мужей. Помимо этого, жители посёлка избили женщину с ребёнком, подозревая их в "наводке" работников ТЦК.
На Украине назревает конфликт между воюющими боевиками ВСУ и гражданскими, не желающими гибнуть.
* запрещенная в России террористическая организация.
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