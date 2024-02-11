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Нацбат Украины грозит зачистить село Космач, где сопротивляются мобилизации

"Айдар"* грозит зачистить посёлок Космач, где сопротивляются мобилизации

Силовые структуры

На Украине готовы "зачистить" посёлок Космач в Ивано-Франковской области, в котором местные жители выступили против принудительной мобилизации.

"Айдар"* грозит зачистить посёлок Космач, где сопротивляются мобилизации
Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Об этом сообщают украинские СМИ, со ссылкой на бывшего командира украинского националистического батальона "Айдар"* Дикого.

Нацист отметил, что не хотелось, чтобы украинское село "зачищали как вражескую территорию".

Напомним, жители Космача вышли на митинг против "могилизации". Местные женщины окружили сотрудника территориального центра комплектования — ТЦК, не давая мобилизовать их мужей. Помимо этого, жители посёлка избили женщину с ребёнком, подозревая их в "наводке" работников ТЦК.

На Украине назревает конфликт между воюющими боевиками ВСУ и гражданскими, не желающими гибнуть.

* запрещенная в России террористическая организация.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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