Нацбат Украины грозит зачистить село Космач, где сопротивляются мобилизации

На Украине готовы "зачистить" посёлок Космач в Ивано-Франковской области, в котором местные жители выступили против принудительной мобилизации.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International