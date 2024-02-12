Нехватка военнослужащих армии Украины истощает передовые части националистов и подрывает их моральный дух.
Об этом сообщает американский журнал Military Watch Magazine.
Граждане Украины больше не идут записываться в ВСУ, а добровольцы уже давно кончились. Незалежной это грозит обрушением всего фронта и глобальным провалом.
"Одни безвылазно сидят на передовой, моральный дух падает, они болеют или получают обморожения. Они на грани… Фронт трещит. Фронт ломается”, — пишет издание со ссылкой на одного из украинских командиров.
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