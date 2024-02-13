В Авдеевке армия РФ замыкает котёл вокруг укрепрайона "Зенит"

Штурм Авдеевки: ВС РФ замыкают котёл вокруг укрепрайона "Зенит" на базе ПВО

0:49 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российская армия замыкает котёл вокруг укрепленного района "Зенит" на базе противовоздушной обороны ВСУ.

Фото: "Встреча подразделений ВС РФ и ЛНР в Новоайдаре 006" by Unknown authorUnknown author is licensed under CC BY 4.0.

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна" со ссылкой на панические сообщения Генштаба армии Украины.

"Русские имели успех в дачном посёлке западнее частного сектора Авдеевки и со стороны Опытного. Оба продвижения направлены на замыкание кольца вокруг УР "Зенит", — пишут в ГШ ВСУ.

Сообщается, что опорник "Зенит" (в районе ресторанного комплекса "Царская охота") уже почти окружён, российские бойцы наступают уже с четырёх направлений, не осталось ни одной дороги, по которой можно безопасно добраться, сетуют боевики.

Ранее сообщалось, что в Авдеевке за сутки по "дороге жизни" не смогла проехать ни одна украинская машина снабжения.