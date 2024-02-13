Российская армия замыкает котёл вокруг укрепленного района "Зенит" на базе противовоздушной обороны ВСУ.
Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна" со ссылкой на панические сообщения Генштаба армии Украины.
"Русские имели успех в дачном посёлке западнее частного сектора Авдеевки и со стороны Опытного. Оба продвижения направлены на замыкание кольца вокруг УР "Зенит", — пишут в ГШ ВСУ.
Сообщается, что опорник "Зенит" (в районе ресторанного комплекса "Царская охота") уже почти окружён, российские бойцы наступают уже с четырёх направлений, не осталось ни одной дороги, по которой можно безопасно добраться, сетуют боевики.
Ранее сообщалось, что в Авдеевке за сутки по "дороге жизни" не смогла проехать ни одна украинская машина снабжения.
Малина - это популярное ягодное растение, которое приносит удовольствие своим сочным и ароматным плодам. Однако, есть два основных типа малины - обычная малина и ремонтантная малина.