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В Авдеевке армия РФ замыкает котёл вокруг укрепрайона "Зенит"

Штурм Авдеевки: ВС РФ замыкают котёл вокруг укрепрайона "Зенит" на базе ПВО

0:49
Силовые структуры

Российская армия замыкает котёл вокруг укрепленного района "Зенит" на базе противовоздушной обороны ВСУ.

Штурм Авдеевки: ВС РФ замыкают котёл вокруг укрепрайона "Зенит" на базе ПВО
Фото: "Встреча подразделений ВС РФ и ЛНР в Новоайдаре 006" by Unknown authorUnknown author is licensed under CC BY 4.0.

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна" со ссылкой на панические сообщения Генштаба армии Украины.

"Русские имели успех в дачном посёлке западнее частного сектора Авдеевки и со стороны Опытного. Оба продвижения направлены на замыкание кольца вокруг УР "Зенит", — пишут в ГШ ВСУ.

Сообщается, что опорник "Зенит" (в районе ресторанного комплекса "Царская охота") уже почти окружён, российские бойцы наступают уже с четырёх направлений, не осталось ни одной дороги, по которой можно безопасно добраться, сетуют боевики.

Ранее сообщалось, что в Авдеевке за сутки по "дороге жизни" не смогла проехать ни одна украинская машина снабжения.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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