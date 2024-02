Нарушил приказ не открывать огонь: замом Сырского стал сделавший первый выстрел в Донбассе полковник Сухаревский

Заместителем главнокомандующего ВСУ Александра Сырского назначен полковник Вадим Сухаревский. Соответствующий указ подписан президентом Украины Владимиром Зеленским, передаёт РБК.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 Internationa