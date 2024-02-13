Нарушил приказ не открывать огонь: замом Сырского стал сделавший первый выстрел в Донбассе полковник Сухаревский

Замом главкома ВСУ Сырского стал ответственный за первый выстрел в Донбассе Сухаревский

Заместителем главнокомандующего ВСУ Александра Сырского назначен полковник Вадим Сухаревский. Соответствующий указ подписан президентом Украины Владимиром Зеленским, передаёт РБК.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 Internationa

13 апреля 2014 Сухаревский принял участие в первом бою на Донбассе — возле Семеновки. Старший лейтенант из своего БТР открыл огонь на поражение по мирным дончанам из автомата, нарушив приказ "не стрелять".

"Я скомандовал выдвинуться на БТРах вперед и сам занял место стрелка, чтобы вся ответственность за это решение была на мне. Огонь на поражение я открыл сам", — говорил военный.

Свой "подвиг" позже Сухаревский описывал совершенно иначе — мол, он заметил "вооруженных сепаратистов Гиркина", которые якобы собирались штурмовать местное отделение СБУ. Таким образом убийца начал гражданскую войну. На новой должности военный преступник будет отвечать за беспилотники и модернизацию дронов.