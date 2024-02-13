Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Заводы ЧЭМК будут национализированы по требованию Генеральной прокуратуры
Эндокринолог Павлова предупредила россиян о смертельном вреде вейпов
Новый замглавкома ВСУ известен тем, что отдал первый приказ открыть огонь в Донбассе
В ЦИК РФ поступил отказ от участия в дебатах кандидата в президенты РФ Владимира Путина
Почему нам кажется, что косметика с неприятным запахом эффективнее
Как обеспечить каждую собаку своей миской: практические советы для владельцев нескольких питомцев
Автоэксперт Сажин раскритиковал новые светофоры с предупреждающим сигналом о приближении машин
Daily Mail: более 20% мигрирующих животных под угрозой вымирания
Помидоры заливные: знакомая закуска из куриного филе в необычной подаче
"Железный купол" ВМФ России: морской "Панцирь-М" способен уничтожать всё

Аналитик Даманцев рассказал о преимуществах морской версии ЗРПК "Панцирь"

1:22
Силовые структуры

Модернизируемые и строящиеся корабли ВМФ России начали вооружать корабельными зенитными ракетно-пушечными комплексами (ЗРПК) "Панцирь-М".

Аналитик Даманцев рассказал о преимуществах морской версии ЗРПК "Панцирь"
Фото: Вадим Савицкий

Боевой модуль корабельной модификации этого орудия частично унифицирован с модулями наземных самоходных "Панцирей-С1". Но корабельный модуль представлен не двумя спаренными 30-мм пушками со скорострельностью 5 тысяч выстрелов/минуту, а более скорострельными шестиствольными 30-мм зенитными. Это увеличивает вероятность поражения БПЛА и противокорабельных ракет, сообщает эксперт Евгений Даманцев.

Дальность "Панциря" — 3,5-4 км, что обеспечит перехват несколькими очередями. Каждый модуль ЗРПК представлен РЛС, которая обеспечивает захват и автосопровождение целей. Например, ракеты типа SCALP-EG и дроны захватываются на удалении около 8 километров.

"Что касается перехвата дозвуковых и сверхзвуковых противокорабельных ракет, то боевые ступени зенитных ракет способны перехватывать их на удалении 10 км за 8 секунд. Все модернизированные малые ракетные корабли смогут отражать удары 16-20 противокорабельных ракет "Нептун" или "Гарпун", либо ещё большего количества атакующих БПЛА-камикадзе", — цитирует "Военное дело" Даманцева.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Как замочить орехи перед употреблением: проведите эту процедуру для избавления от фитиновой кислоты

Начните замачивать орехи перед употреблением — польза будет больше.

Замачивание орехов - важная процедура, которой не стоит пренебрегать
Секреты и правила стирки тюлевых занавесок: как вернуть им белизну и былой шарм
Секреты и правила стирки тюлевых занавесок: как вернуть им белизну и былой шарм
Главная причина в плодоношении: рассказываем о ремонтантной малине
Этот кустарник привлечёт любого своими яркими цветами
Залужного убрал Вашингтон за неповиновение приказам Пентагона Дмитрий Плотников Запад в борьбе с Россией проливал польскую кровь много веков подряд Сергей Лебедев Экс-президент Монголии потроллил президента Путина претензией на российские территории Любовь Степушова
Этот кустарник любят многие садоводы и растёт во многих уголках мира
Салат "Нежность": всего три ингредиента, а получается очень интересно!
Пять способов, как скрыть седину в волосах: самые популярные техники окрашивания
Пять способов, как скрыть седину в волосах: самые популярные техники окрашивания
Последние материалы
Эндокринолог Павлова предупредила россиян о смертельном вреде вейпов
Новый замглавкома ВСУ известен тем, что отдал первый приказ открыть огонь в Донбассе
В ЦИК РФ поступил отказ от участия в дебатах кандидата в президенты РФ Владимира Путина
Почему нам кажется, что косметика с неприятным запахом эффективнее
Как обеспечить каждую собаку своей миской: практические советы для владельцев нескольких питомцев
Автоэксперт Сажин раскритиковал новые светофоры с предупреждающим сигналом о приближении машин
Daily Mail: более 20% мигрирующих животных под угрозой вымирания
Помидоры заливные: знакомая закуска из куриного филе в необычной подаче
Проблемы с качеством: новые Ford F-150 начинают ржаветь еще до продажи в дилерские центры
Аналитик Даманцев рассказал о преимуществах морской версии ЗРПК "Панцирь"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников