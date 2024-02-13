"Железный купол" ВМФ России: морской "Панцирь-М" способен уничтожать всё

Аналитик Даманцев рассказал о преимуществах морской версии ЗРПК "Панцирь"

1:22 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Модернизируемые и строящиеся корабли ВМФ России начали вооружать корабельными зенитными ракетно-пушечными комплексами (ЗРПК) "Панцирь-М".

Фото: Вадим Савицкий

Боевой модуль корабельной модификации этого орудия частично унифицирован с модулями наземных самоходных "Панцирей-С1". Но корабельный модуль представлен не двумя спаренными 30-мм пушками со скорострельностью 5 тысяч выстрелов/минуту, а более скорострельными шестиствольными 30-мм зенитными. Это увеличивает вероятность поражения БПЛА и противокорабельных ракет, сообщает эксперт Евгений Даманцев.

Дальность "Панциря" — 3,5-4 км, что обеспечит перехват несколькими очередями. Каждый модуль ЗРПК представлен РЛС, которая обеспечивает захват и автосопровождение целей. Например, ракеты типа SCALP-EG и дроны захватываются на удалении около 8 километров.