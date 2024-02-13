"Железный купол" ВМФ России: морской "Панцирь-М" способен уничтожать всё

Модернизируемые и строящиеся корабли ВМФ России начали вооружать корабельными зенитными ракетно-пушечными комплексами (ЗРПК) "Панцирь-М".
Боевой модуль корабельной модификации этого орудия частично унифицирован с модулями наземных самоходных "Панцирей-С1". Но корабельный модуль представлен не двумя спаренными 30-мм пушками со скорострельностью 5 тысяч выстрелов/минуту, а более скорострельными шестиствольными 30-мм зенитными. Это увеличивает вероятность поражения БПЛА и противокорабельных ракет, сообщает эксперт Евгений Даманцев.
Дальность "Панциря" — 3,5-4 км, что обеспечит перехват несколькими очередями. Каждый модуль ЗРПК представлен РЛС, которая обеспечивает захват и автосопровождение целей. Например, ракеты типа SCALP-EG и дроны захватываются на удалении около 8 километров.
"Что касается перехвата дозвуковых и сверхзвуковых противокорабельных ракет, то боевые ступени зенитных ракет способны перехватывать их на удалении 10 км за 8 секунд. Все модернизированные малые ракетные корабли смогут отражать удары 16-20 противокорабельных ракет "Нептун" или "Гарпун", либо ещё большего количества атакующих БПЛА-камикадзе", — цитирует "Военное дело" Даманцева.
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