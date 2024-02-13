В Авдеевке ВСУ стали самовольно убегать, чтобы не попасть в окружение

Гарнизон Вооружённых сил Украины в Авдеевке сегодня, 13 февраля, ночью стал самовольно покидать свои боевые позиции.
Об этом сообщает Telegram-канал "Резидент", отмечая, что боевики убегают, чтобы не попасть в полное окружение.
Главком ВСУ Александр Сырский срочно отправился на это направление, чтобы лично руководить обороной и сдержать панические настроения в городе, в удержание которого в украинских войсках уже никто не верит.
Ранее источник в Генштабе ВСУ рассказал каналу, что переброшенный резерв отборных частей штурмового батальона под Авдеевку не смог прорвать тактическое окружение.
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