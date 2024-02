В Авдеевке ВСУ стали самовольно убегать, чтобы не попасть в окружение

Гарнизон Вооружённых сил Украины в Авдеевке сегодня, 13 февраля, ночью стал самовольно покидать свои боевые позиции.

Фото: dvidshub.net by Gertrud Zach is licensed under public domain in the United States