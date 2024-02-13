Сырский запретил любую инфу о потерях в Селидово: СБУ ловят шпионов

Главком ВСУ Сырский запретил любую инфу о потерях на полигоне в Селидово

Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Александр Сырский запретил размещать любую информацию о потерях в Селидово.

Фото: "Explosion" by kevin dooley is licensed under CC BY 2.0.

Именно по военному полигону этого населённого пункта мощно ударили российские ракеты "Искандер" с кассетными боеприпасами. В момент удара на полигоне тренировали резерв ВСУ для прорыва в Авдеевке.

Украинский Telegram-канал "Резидент" пишет про полторы тысячи человек потерь ВСУ.

Уточняется, что удара было два: по построению боевиков, а потом по эвакуации убитых и раненых. Также сообщается, что населённый пункт закрыт для въезда-выезда. Спецслужбы выявляют тех, кто координатами помог русским.