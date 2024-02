Сырский запретил любую инфу о потерях в Селидово: СБУ ловят шпионов

Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Александр Сырский запретил размещать любую информацию о потерях в Селидово.

