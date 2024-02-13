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Уничтоженный полигон в Селидово: на украинских инфоплощадках гнетущая тишина

В украинских СМИ гнетущая тишина: жертв в Селидово — не менее 500 боевиков

Силовые структуры

С момента удара по сосредотачиваемым в Селидово главкомом ВСУ Александром Сырским резервов для деблокады Авдеевки прошло несколько часов.

В украинских СМИ гнетущая тишина: жертв в Селидово — не менее 500 боевиков
Фото: https://t.me/SergeyKolyasnikov/41340

На инфоресурсах киевской власти стоит гробовая тишина, СБУ в бешенстве, а местные паблики ушли "в подполье".

Зеленский и его администрация всеми силами пытаются предотвратить утечку о жуткой катастрофе, пишет "Царьград".

"Что будет дальше? А вот это и интересно. Очевидно, что в первую очередь это удар по Сырскому, который только несколько дней назад стал главнокомандующим. Авдеевская "деблокада" должна была стать его первым успехом. А тут … такой казус", — отмечает телеканал.

По словам авторов, количество убитых и раненых боевиков более 500 человек. Заявить о том, что это неправда будет трудно. Такое число жертв скрыть невозможно. Тем более, раненых повезли по всем госпиталям Днепропетровской области. Остается лишь ждать инфоповода, который отвлечет всеобщее внимание. Или самим его создавать.

Судя по повадкам киевского режима, опять ударят по мирному населению, подытожило издание.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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