Ситауция в Авдеевке: ВС РФ перерезали "дорогу жизни" и заняли новый район

В Авдеевке российская армия перерезала "дорогу жизни" ВСУ

0:39 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские войска в Авдеевке перерезали проспект Индустриальный, более известный как "дорога жизни", которая служила логистической артерией ВСУ.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Светлана Джаббарова (Svetlana Dzhabbarova) is licensed under Attribution 4.0

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

По ней националисты осуществляли снабжение, подвозили подкрепления и эвакуировали раненых. Данный факт уже подтвердили и в Киеве.

"Новости неутешительные, эта заправка при въезде в Авдеевку, она уже не под нашим контролем", — сообщает украинский военкор.

Ранее сообщалось, что боевики Вооружённых сил Украины в Авдеевке начали самовольно покидать позиции, чтобы не попасть в полное окружение.