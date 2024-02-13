Ситауция в Авдеевке: ВС РФ перерезали "дорогу жизни" и заняли новый район

Российские войска в Авдеевке перерезали проспект Индустриальный, более известный как "дорога жизни", которая служила логистической артерией ВСУ.
Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".
По ней националисты осуществляли снабжение, подвозили подкрепления и эвакуировали раненых. Данный факт уже подтвердили и в Киеве.
"Новости неутешительные, эта заправка при въезде в Авдеевку, она уже не под нашим контролем", — сообщает украинский военкор.
Ранее сообщалось, что боевики Вооружённых сил Украины в Авдеевке начали самовольно покидать позиции, чтобы не попасть в полное окружение.
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