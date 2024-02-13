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В Авдеевке российская армия перерезала "дорогу жизни" ВСУ

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Силовые структуры

Российские войска в Авдеевке перерезали проспект Индустриальный, более известный как "дорога жизни", которая служила логистической артерией ВСУ.

В Авдеевке российская армия перерезала "дорогу жизни" ВСУ
Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Светлана Джаббарова (Svetlana Dzhabbarova) is licensed under Attribution 4.0

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

По ней националисты осуществляли снабжение, подвозили подкрепления и эвакуировали раненых. Данный факт уже подтвердили и в Киеве.

"Новости неутешительные, эта заправка при въезде в Авдеевку, она уже не под нашим контролем", — сообщает украинский военкор.

Ранее сообщалось, что боевики Вооружённых сил Украины в Авдеевке начали самовольно покидать позиции, чтобы не попасть в полное окружение.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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