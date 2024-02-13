Появилось видео удара по украинской военной базе под Селидово

Появились кадры удара по военной базе ВСУ недалеко от Селидово

Появились видеокадры удара по украинской военной базе в селе Цукурино рядом с Селидово.

Фото: topwar.ru

Видео выкладывает Telegram-канал "Южный фронт".

Хорошо видна работа кассетными боеприпасами, удары по стоянке военной техники ВСУ на большой базе. Расстояние до фронта более 20 километров.

Чётко видно и применение обычных боеприпасов. По всей вероятности, именно это сегодня активно обсуждается в медиа.

Ранее главком ВСУ Александр Сырский запретил любую информацию о потерях в Селидово.