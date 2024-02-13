Появилось видео удара по украинской военной базе под Селидово

Появились видеокадры удара по украинской военной базе в селе Цукурино рядом с Селидово.
Видео выкладывает Telegram-канал "Южный фронт".
Хорошо видна работа кассетными боеприпасами, удары по стоянке военной техники ВСУ на большой базе. Расстояние до фронта более 20 километров.
Чётко видно и применение обычных боеприпасов. По всей вероятности, именно это сегодня активно обсуждается в медиа.
Ранее главком ВСУ Александр Сырский запретил любую информацию о потерях в Селидово.
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