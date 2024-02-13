В Авдеевке ВСУ начали минировать и подрывать подвалы с мирными жителями

Из Авдеевки сообщают, что украинская армия начала минировать и подрывать подвалы с мирным населением.
Об этом сообщает Telegram-канал "lpr 1".
"Убили 15 человек. Ту же ситуацию мы фиксировали при освобождении Артёмовска. При отходе подрывают подвалы с мирными жителями", — отмечает портал.
Ранее сообщалось, что ВС РФ разрезали авдеевский гарнизон ВСУ напополам.
Подразделение "Омега" украинской армии подтверждает, что русские отрезали Авдеевку от Коксохима и вышли к "дороге жизни" в районе заправки.
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