В Авдеевке ВСУ начали минировать и подрывать подвалы с мирными жителями

В Авдеевке армия Украины начала минировать и подрывать подвалы с мирными

Из Авдеевки сообщают, что украинская армия начала минировать и подрывать подвалы с мирным населением.

Фото: Телеграм Юрий Котенок

Об этом сообщает Telegram-канал "lpr 1".

"Убили 15 человек. Ту же ситуацию мы фиксировали при освобождении Артёмовска. При отходе подрывают подвалы с мирными жителями", — отмечает портал.

Ранее сообщалось, что ВС РФ разрезали авдеевский гарнизон ВСУ напополам.

Подразделение "Омега" украинской армии подтверждает, что русские отрезали Авдеевку от Коксохима и вышли к "дороге жизни" в районе заправки.