Российская армия между населёнными пунктами Богдановка и Ивановское продвигается к господствующей высоте, за которой находится Часов Яр.
Об этом сообщает военный корреспондент Александр Коц.
Украинские пропагандисты уже отметили массовое применение fpv-дронов российскими войсками.
"Просто выносят ими позиции Сил Обороны, нанося тяжёлые потери ранеными и, к сожалению, погибшими. После того, как боевой потенциал обороны сведён к минимуму, заходят штурмовые группы с их десантниками, имеющими соответствующую подготовку", — сообщает украинский ресурс Deep State.
Российский военкор Коц отмечает, что недалеко от этого оперативного плацдарма ВС РФ грамотно используют ударные беспилотники "по окопам и блиндажам".
По мере увеличения запасов золота в хранилищах, стратегия Москвы начала меняться, говорится в материале, опубликованном на интернет-платформе NetEase.