Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему даже за зимние шины зимой можно получить штраф?
Сырский заявил о полной остановке "контрнаступления" ВСУ
Эксперты предложили соду с углем для улучшения атмосферы в доме
Лёгкий овощной салат к любому блюду: без майонеза, с пикантной заправкой
Отель Altai Palace: ведущий курорт Алтайского края по версии тревел-блогеров
В Чувашии появится туристическая база для семейного отдыха
Умерла искусствовед Нина Молева, завещавшая Путину картины стоимостью $2 млрд
Байден заявил, что Трамп преклоняется перед Путиным
Розовые блинчики на молоке: чудесный завтрак на День всех влюблённых
Российская армия движется к Часов Яру: штурмовики у господствующей высоты

Российские войска с боями подошли вплотную к Часов Яру

Силовые структуры

Российская армия между населёнными пунктами Богдановка и Ивановское продвигается к господствующей высоте, за которой находится Часов Яр.

Российские войска с боями подошли вплотную к Часов Яру
Фото: Unsplash

Об этом сообщает военный корреспондент Александр Коц.

Украинские пропагандисты уже отметили массовое применение fpv-дронов российскими войсками.

"Просто выносят ими позиции Сил Обороны, нанося тяжёлые потери ранеными и, к сожалению, погибшими. После того, как боевой потенциал обороны сведён к минимуму, заходят штурмовые группы с их десантниками, имеющими соответствующую подготовку", — сообщает украинский ресурс Deep State.

Российский военкор Коц отмечает, что недалеко от этого оперативного плацдарма ВС РФ грамотно используют ударные беспилотники "по окопам и блиндажам".

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
В Китае рассказали, какой сюрприз с золотом может преподнести Россия

По мере увеличения запасов золота в хранилищах, стратегия Москвы начала меняться, говорится в материале, опубликованном на интернет-платформе NetEase.

NetEase: ход России с золотом может стать сюрпризом
Археолог обнаружил в Антарктиде оттаивающий древний город
Тайны под льдом: обнаружение древнего поселения в Антарктиде вызывает волнение научного мира
Расшифровка внешности: как черты лица связаны с IQ и умственными способностями
Когда нужно менять антифриз и от чего зависят эти сроки
Под Авдеевкой в Селидово большие потери ВСУ, уничтожен вертолёт Ми-24 ВВСУ Дмитрий Плотников Гастроэнтеролог Кашух предупредила, о каких проблемах со здоровьем сигнализирует тяга к солёному Ирина Гусакова Украина не получит от Франции Mirage 2000D. Макрон отказался приехать в Киев Любовь Степушова
Голубика: какой грунт нужен и как за ней ухаживать
Это изобретение российских учёных позволит превращать окна в солнечные панели
4 народных средства опытных хозяек для впечатляющего цветения орхидей дома
4 народных средства опытных хозяек для впечатляющего цветения орхидей дома
Последние материалы
Умерла искусствовед Нина Молева, завещавшая Путину картины стоимостью $2 млрд
Байден заявил, что Трамп преклоняется перед Путиным
Розовые блинчики на молоке: чудесный завтрак на День всех влюблённых
Истории счастливых спортивных семей из России
Выращиваем грибы из семян на дачном участке
Какие нарушения в 2024 году грозят лишением водительских прав
В Роскосмосе сообщили о падении грузового корабля "Прогресс МС-24"
Врачи назвала каши, которые помогут быстро похудеть
Под Авдеевкой в Селидово большие потери ВСУ, уничтожен вертолёт Ми-24 ВВСУ
Французская биатлонистка Жюстин Бреза-Буше разочаровалась седьмой позицией в индивидуальной гонке на ЧМ в Нове-Место
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников