Российская армия движется к Часов Яру: штурмовики у господствующей высоты

Российские войска с боями подошли вплотную к Часов Яру

Российская армия между населёнными пунктами Богдановка и Ивановское продвигается к господствующей высоте, за которой находится Часов Яр.

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Об этом сообщает военный корреспондент Александр Коц.

Украинские пропагандисты уже отметили массовое применение fpv-дронов российскими войсками.

"Просто выносят ими позиции Сил Обороны, нанося тяжёлые потери ранеными и, к сожалению, погибшими. После того, как боевой потенциал обороны сведён к минимуму, заходят штурмовые группы с их десантниками, имеющими соответствующую подготовку", — сообщает украинский ресурс Deep State.

Российский военкор Коц отмечает, что недалеко от этого оперативного плацдарма ВС РФ грамотно используют ударные беспилотники "по окопам и блиндажам".