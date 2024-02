Боевикам ВСУ в Авдеевке предъявили ультиматум о капитуляции

В Авдеевке ситуация для ВСУ обостряется каждый час. По всей вероятности, у армии Украины осталось несколько дней до её окружения в южной части населённого пункта.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Евгений Кель is licensed under Attribution 4.0 Licence