В Авдеевке ситуация для ВСУ обостряется каждый час. По всей вероятности, у армии Украины осталось несколько дней до её окружения в южной части населённого пункта.
Об этом сообщил военный корреспондент Евгений Лисицын.
Это окружение приведёт к значительным потерям боевиков. Российские войска готовят мощный танковый прорыв, задачей которой будет являться окончательное закрытие "авдеевского мешка", что уже не является секретом для врага, отметил военкор.
"ВСУ предъявлен ультиматум о капитуляции. Ожидается, что решение об их следующих действиях будет принято на высшем уровне, непосредственно Зеленским. В командных пунктах ВСУ не скрывают готовности отступить от текущих позиций и начать отход, осознавая невозможность дальнейшего удержания Авдеевки", — подчеркнул Лисицын.
На данный момент все цепочки снабжения украинских подразделений перерезаны, резервы гарнизона ВСУ в городе истощены, а вместо боеспособных подкреплений по грунтовкам в Авдеевку прибывают небоеспособные "мобилизанты".
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