Боевикам ВСУ в Авдеевке предъявили ультиматум о капитуляции

Украинским боевикам в Авдеевке предъявлен ультиматум о капитуляции

В Авдеевке ситуация для ВСУ обостряется каждый час. По всей вероятности, у армии Украины осталось несколько дней до её окружения в южной части населённого пункта.

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Об этом сообщил военный корреспондент Евгений Лисицын.

Это окружение приведёт к значительным потерям боевиков. Российские войска готовят мощный танковый прорыв, задачей которой будет являться окончательное закрытие "авдеевского мешка", что уже не является секретом для врага, отметил военкор.

"ВСУ предъявлен ультиматум о капитуляции. Ожидается, что решение об их следующих действиях будет принято на высшем уровне, непосредственно Зеленским. В командных пунктах ВСУ не скрывают готовности отступить от текущих позиций и начать отход, осознавая невозможность дальнейшего удержания Авдеевки", — подчеркнул Лисицын.

На данный момент все цепочки снабжения украинских подразделений перерезаны, резервы гарнизона ВСУ в городе истощены, а вместо боеспособных подкреплений по грунтовкам в Авдеевку прибывают небоеспособные "мобилизанты".