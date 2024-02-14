Политолог Ищенко: Сырский — это благоприятный для России фактор

Назначение Сырского открыло новые перспективы для российского наступления

Резкая активизация российской армии на фронте и замена Залужного не случайно совпали.

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Началось ускоренное движение к развалу и дезорганизации ВСУ. Об этом заявил политолог и историк Ростислав Ищенко.

По его словам, Залужный резко согласился уйти без скандала, когда стало ясно, что фронт начинает разваливаться, а затыкать дыры больше нечем. Помимо этого, вклад в дезорганизацию украинской армии внесёт и факт замены высших офицеров.

"Даже если бы с Сырским к командованию ВСУ пришло созвездие талантов, и то им понадобилось бы время, чтобы адаптироваться к новым должностям и весьма непростой оперативной обстановке", — отметил аналитик.

Но новые генералы ничем не отличаются от ушедших, и нелепо ожидать, что все эти рокировки не скажутся на общей боеспособности ВСУ, цитирует обозревателя "Военное дело".

Активизация армии России имеет под собой объективные основания: сложившаяся оперативная обстановка, а также замене украинского высшего командного состава. Удачным совпадением грешно было не воспользоваться, подытожил Ищенко.