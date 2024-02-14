Появилась информация, что ВСУ без боя вышли из Крынок

Из населённого пункта Крынки (Херсонское направление) ВСУ вывели ночью остатки военных подразделений.
Об этом сообщает Telegram-канал Condottiero, отмечая, что всушники вышли на катерах под дымами.
"Завтра Крынки зачистят морпехи 810 и инженеры. После украинцев много "сюрпризов" осталось. С утра разведка БПЛА и снайперские пары встанут на прикрытие", — отмечает портал.
Однако информация пока официально не подтверждена. Чтобы понять ситуацию, необходимо дождаться утра и сообщения разведчиков. Пока всё, что поступает с мест, "горячие" новости.
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