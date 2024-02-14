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Появилась информация, что ВСУ без боя вышли из Крынок

Появилась информация, что ВСУ без боя сдали посёлок Крынки

0:38
Силовые структуры

Из населённого пункта Крынки (Херсонское направление) ВСУ вывели ночью остатки военных подразделений.

Появилась информация, что ВСУ без боя сдали посёлок Крынки
Фото: CreativeCommons by Novoklimov is licensed under CC BY-SA 4.0

Об этом сообщает Telegram-канал Condottiero, отмечая, что всушники вышли на катерах под дымами.

"Завтра Крынки зачистят морпехи 810 и инженеры. После украинцев много "сюрпризов" осталось. С утра разведка БПЛА и снайперские пары встанут на прикрытие", — отмечает портал.

Однако информация пока официально не подтверждена. Чтобы понять ситуацию, необходимо дождаться утра и сообщения разведчиков. Пока всё, что поступает с мест, "горячие" новости.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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